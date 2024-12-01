Пять техногенных пожаров произошло в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять техногенных пожаров произошло в Тюменской области за 20 декабря. На ликвидацию последствий ДТП огнеборцы привлекались 11 раз. Помощь населению оказана два раза, сообщает МЧС России по региону.

20 декабря в девятом часу утра поступило сообщение о пожаре в жилом доме в садоводческом обществе "Малинка" на улице Трактовой. На месте вызова работали 11 сотрудников подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области. Было задействовано три единицы техники. Сотрудники ведомства ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров.

Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания: короткое замыкание.