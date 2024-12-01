Александр Моор поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Благодаря созданию тюменской энергосистемы регион стал независимым от внешних поставщиков электроэнергии. Это придало импульс развитию промышленности, сформировало условия для реализации инвестпроектов.
Об этом, поздравляя специалистов энергетической отрасли с профессиональным праздником, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
"От профессионализма и слаженной работы энергетиков зависит не только комфорт людей, но и стабильное функционирование других отраслей экономики и социальных объектов. В этом году, когда регион столкнулся с рекордным паводком, специалисты работали в круглосуточном режиме и принимали необходимые меры по защите людей и имущества от стихии. Сегодня энергетики реализуют важную для жителей Тюменской области программу по повышению надежности электроснабжения", - говорится в поздравлении.
Александр Моор пожелал всем, кто выбрал свой профессиональный путь в этой сфере, здоровья, семейного счастья и успехов.