Александр Моор поздравил энергетиков с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Благодаря созданию тюменской энергосистемы регион стал независимым от внешних поставщиков электроэнергии. Это придало импульс развитию промышленности, сформировало условия для реализации инвестпроектов.

Об этом, поздравляя специалистов энергетической отрасли с профессиональным праздником, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"От профессионализма и слаженной работы энергетиков зависит не только комфорт людей, но и стабильное функционирование других отраслей экономики и социальных объектов. В этом году, когда регион столкнулся с рекордным паводком, специалисты работали в круглосуточном режиме и принимали необходимые меры по защите людей и имущества от стихии. Сегодня энергетики реализуют важную для жителей Тюменской области программу по повышению надежности электроснабжения", - говорится в поздравлении.

Александр Моор пожелал всем, кто выбрал свой профессиональный путь в этой сфере, здоровья, семейного счастья и успехов.