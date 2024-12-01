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Водоочистные в селах Уватского района оснастят дизель-генераторами

Общество, 11:41 23 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дизель-генераторами оснастят водоочистные в д. Солянке и с. Красный Яр Уватского района в 2025 году. Это обеспечит бесперебойную подачу чистой воды в домовладения сельчан.

Об этом рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров в прямом эфире в социальных сетях.

"В 2024 году провели реконструкцию водоочистных сооружений в Ивановке и в Першино. Установили новые резервуары для воды. А для бесперебойной подачи ресурса установили дизель-генераторы. Перебоев в подачи воды теперь не будет. В следующем году такое оборудование установим в Солянке и Красном Яру", - уточнил глава.

По его словам, в 2024 году специалисты провели капитальный ремонт скважин на левом берегу с. Уват, построили водопровод по ул. Уютной в с. Ивановка. "На встречах с жителями мы получили положительную обратную связь – селяне пользуются им активно", - подчеркнул Вячеслав Елизаров.

Оксана Корнеенкова

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# Уватский район , чистая вода

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