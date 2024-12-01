Семейный МФЦ откроют в Уватском районе в начале 2025 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Семейный МФЦ откроют в Уватском районе в начале 2025 г. В здании идет капитальный ремонт. После него в помещениях установят новое оборудование и мебель. Услуги в нем смогут получать семьи района. В том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации, рассказал глава муниципального образования Вячеслав Елизаров.

"Посетить центр жители смогут всей семьей. Предусмотрен детский уголок, гостевой компьютер и кофе-зона. Сориентирует в услугах всех посетителей администратор. Будут также отдельные кабинеты для работы с психологом и коллективных мероприятий. Скажем так, это новый современный формат оказания услуг", - подчеркнул Вячеслав Елизаров.

Он уточнил, что семейный МФЦ расположен на левом берегу Увата. Государственные и муниципальные услуги в нем смогут получать не только семьи, но и все жители района.

Оксана Корнеенкова