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Юные ратники соберутся на военно-патриотический слет в Тюмени

Общество, 10:35 24 декабря 2024

региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» | Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

Тюменский военно-патриотический образовательный слет "Юные ратники" пройдет в региональном центре "Аванпост" и Штабе общественной поддержки в областном центре 25 декабря. Событие станет завершающим мероприятием 2024 года в направлении военно-патриотического воспитания молодежи Тюменской области, сообщают организаторы.

Программу разделили на два слота: для руководителей групп добровольной подготовки к военной службе, командиров и наставников юнармейских отрядов, обучающихся и юнармейцев. Участники посетят семинары и мастер-классы по самбо, военному турмногоборью, оказанию первой помощи, а также лекции по актуальным направлениям деятельности специализированных групп допризывной подготовки и эмоциональному интеллекту.

Завершением программы станет торжественная церемония вручения благодарственных писем, наград и переходящих кубков соревнований. Кроме того, вручат нагрудные знаки "Отличник подготовки к военной службе Тюменской области" курсантам, которые прошли ранее испытания на проходной балл.

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# военно-патриотическое воспитание , слет

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