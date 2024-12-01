Мемориальную доску в память о бойце СВО открыли в Тобольском районе

| Фото: Администрация Тобольского района | Фото: Администрация Тобольского района

Мемориальную доску в память о выпускнике местной школы Ринате Рузееве открыли в с. Санникова Тобольского района.

Как сообщили в администрации муниципального образования, после окончания школы он получил профессию рулевого моториста, учился в тюменском колледже водного транспорта. В мае 2023 года ушел служить по контракту в зоне спецоперации.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, награжден медалью "За храбрость" II степени, орденом Мужества (посмертно).

Почетное право открыть мемориальную доску предоставили отцу солдата Миркасиму Рузееву и главе Тобольского района Леониду Митрюшкину.