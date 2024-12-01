Почти 90 % сделок по ипотеке в Тюменской области оформляют в электронном виде

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

88,6 % ипотек регистрируют в электронном виде в Тюменской области. За пять лет этот показатель вырос в 2,2 раза, сообщает региональный Росреестр.

В 1,4 раза чаще жители области стали пользоваться электронной регистрацией договоров долевого участия. В таком формате оформляется до 96,85 % всей "долевки".

Количество оформленных кредитных договоров на приобретение жилья по программе "Ипотека за 24 часа" возросло в 1,9 раза. 96,8 % таких сделок регистрируют менее, чем за сутки.

В ведомстве отметили, что 26 декабря начальник отдела государственной регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Ольга Сумская разъяснит особенности регистрации ипотеки и ипотеки в силу закона. Консультирование пройдет с 11 до 12 часов по тел. 8 (3452) 43-49-00.