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Тюменская область вошла в число лидеров рейтинга научно-технологического развития

Экономика, 18:21 25 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 15 регионов - лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития вошла Тюменская область, расположившись на 12 месте. Представили рейтинг по итогам 2023 года на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию РФ.

Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Благодаря работе, проведённой в 2024 году во исполнение поручения губернатора, за прошедший год увеличено количество молодых аспирантов, выросла публикационная и патентная активность тюменских исследователей. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в регионе выше среднероссийского и составляет более 55 процентов. Научная система перезагружена и настроена на курс, необходимый региональной экономике", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Отметим, рейтинг сформирован из 43 показателей, объединенных в три блока, которые отражают степень вовлеченности региона в научно-технологическое развитие, механизмы и потенциал для привлечения наукоёмкого бизнеса, а также уровень созданных условий для учёных.

В соответствии с региональной программой научно-технического развития в Тюменской области определены три ключевых приоритета в развитии: инновационные кадры, технологическая инфраструктура и среда, прикладные научные исследования.

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# наука , технологии

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