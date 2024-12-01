  • 25 декабря 202425.12.2024среда
  • USD99,8729
    EUR104,2310
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер южный

Водитель из Тюмени лишился автомобиля за 100 штрафов на 65 тысяч рублей

Происшествия, 18:35 25 декабря 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

100 штрафов в общей сумме более 65 тыс. рублей накопил водитель из Тюмени за 2024 год. Среди них превышение скорости на дорогах Татарстана, Самарской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция по Тюменской области, должника вычислила система "Паутина" на 177 километре автодороги Курган – Тюмень. Его задержали автоинспекторы. А судебные приставы добавили неплательщику 99 тыс. 800 рублей исполнительского сбора за долги и арестовали автомобиль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГИБДД по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:35 25.12.2024Водитель из Тюмени лишился автомобиля за 100 штрафов на 65 тысяч рублей
15:35 25.12.2024Молодых людей с наркотиком задержали в районе Лесобазы в Тюмени
13:42 25.12.2024Водитель иномарки пострадала в аварии в Тюменском районе
13:09 25.12.2024В ДТП под Тюменью погибла водитель автомобиля Hyundai