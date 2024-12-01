Водитель из Тюмени лишился автомобиля за 100 штрафов на 65 тысяч рублей

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

100 штрафов в общей сумме более 65 тыс. рублей накопил водитель из Тюмени за 2024 год. Среди них превышение скорости на дорогах Татарстана, Самарской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция по Тюменской области, должника вычислила система "Паутина" на 177 километре автодороги Курган – Тюмень. Его задержали автоинспекторы. А судебные приставы добавили неплательщику 99 тыс. 800 рублей исполнительского сбора за долги и арестовали автомобиль.