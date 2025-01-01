Александр Моор поблагодарил сотрудников прокуратуры за вклад в развитие региона

На протяжении столетий прокуратура стоит на страже трудовых, социальных, жилищных и других прав граждан. Под ее контролем - все важнейшие региональные и федеральные программы, проекты, сферы и направления, которые касаются жизни, здоровья, благополучия людей, соблюдения их законных интересов.

На этом акцентировал внимание губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.

"При активном взаимодействии с другими органами власти и общественными организациями вы вносите вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области, укрепление ее потенциала и решение актуальных вопросов, которые волнуют людей", - обратился он к представителям ведомства.

Отдельно глава региона поблагодарил ветеранов прокуратуры за укрепление законности и правопорядка, активное участие в общественной жизни региона.

"Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Тюменской области, России, всех граждан нашей страны!", - заключил Александр Моор.