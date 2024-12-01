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Тюменцам предлагают выиграть скидку на "Бременских музыкантов"

Общество, 10:57 27 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Купон со скидкой 20 % на мюзикл для всей семьи "Бременские музыканты" могут получить те, кто купит билеты на концерты Тюменской филармонии с 26 декабря до 12 января.

По информации культурного учреждения, историю, на которой выросло не одно поколение нашей страны, сыграют на сцене ведущие актеры музыкальных театров Москвы 2 февраля в 13 часов. Бременские музыканты споют всенародно любимые хиты с оригинальной музыкой Геннадия Гладкова и либретто Юрия Энтина и Василия Ливанова.

Получить купон при покупке билетов можно только в кассе филармонии и в Культурной точке - домике на ул. Дзержинского.

Необходимо использовать скидочные купоны в период действия акции.

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# Тюменская филармония

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