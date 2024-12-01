Около 200 кг запрещенных продуктов изъяли у пассажиров аэропорта Рощино в Тюмени

| Фото: управление Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

196,7 кг продуктов, которые запрещено ввозить без документов, изъяли у пассажиров международного аэропорта Рощино за год. Всего специалисты пресекли 124 попытки пронести в багаже такую продукцию, сообщает региональное управление Россельхозназдора.

У граждан, прилетевших из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана за год изъяли 52,8 кг меда, 102,2 кг молочной и 41,7 кг мясной продукции неизвестного происхождения и без заводской упаковки.

В управлении обратили внимание, что физическим лицам при пересечении границы РФ разрешено ввозить до пяти кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке. Главное условие – продукт должен быть произведен эпизотически благополучном регионе.