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Городские соревнования по брейкингу прошли в Тюмени

Спорт, 16:37 29 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

84 спортсмена приняли участие в соревнованиях по брейкингу в рамках чемпионата и первенства Тюмени. Лучших определили в пяти возрастных категориях.

В категории 7–9 лет среди мальчиков лидером стал Кирилл Орлов, среди девочек — Кира Кулик, воспитанники школы брейкинга "Кульбит". Среди юношей и девушек 10–12 лет победили Марк Михайлов и Анна Пименова из школы брейкинга Octagon. Представительница этой же школы Елизавета Измайлова лидировала среди девушек в возрастной категории 13–15 лет, среди юношей лучшим стал Андрей Ярославцев, воспитанник "Пионера". Вячеслав Бердник, представитель этой же школы, стал первым среди юниоров 16–18 лет, а у юниорок первенствовала Александра Фомина из школы брейкинга "Атмосфера".

В категории 19+ у мужчин победил Антон Карпунин, у женщин Ксения Макаренко, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. В командных соревнованиях лидерами стали команды Dragon Dew и Pioner.

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