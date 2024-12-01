Городские соревнования по брейкингу прошли в Тюмени
84 спортсмена приняли участие в соревнованиях по брейкингу в рамках чемпионата и первенства Тюмени. Лучших определили в пяти возрастных категориях.
В категории 7–9 лет среди мальчиков лидером стал Кирилл Орлов, среди девочек — Кира Кулик, воспитанники школы брейкинга "Кульбит". Среди юношей и девушек 10–12 лет победили Марк Михайлов и Анна Пименова из школы брейкинга Octagon. Представительница этой же школы Елизавета Измайлова лидировала среди девушек в возрастной категории 13–15 лет, среди юношей лучшим стал Андрей Ярославцев, воспитанник "Пионера". Вячеслав Бердник, представитель этой же школы, стал первым среди юниоров 16–18 лет, а у юниорок первенствовала Александра Фомина из школы брейкинга "Атмосфера".
В категории 19+ у мужчин победил Антон Карпунин, у женщин Ксения Макаренко, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. В командных соревнованиях лидерами стали команды Dragon Dew и Pioner.