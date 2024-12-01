Тюменские специалисты призывают с осторожностью использовать пиротехнику

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Проявлять осторожность при использовании пиротехники и фейерверков призывают специалисты МЧС России по Тюменской области. Взрослым обязательно читать инструкцию на упаковке, а детям запускать петарды или любые варианты фейерверков можно только с родителями.

Всего существует пять классов опасности пиротехники. Самые популярные из них – хлопушки и бенгальские огни. Они дешевые и несложные в применении. Но это не значит, что, используя их, можно пренебрегать правилами безопасности. Бенгальские свечи можно зажигать только на открытом воздухе.

При неправильном запуске петард, салютов можно пострадать. От петарды может остаться ожог, от салюта - фатальные повреждения рук, ног, тела, глаз.

Именно по этой причине запрещено использовать пиротехнику несовершеннолетним самостоятельно. Делать это можно только в сопровождении взрослых. И уж тем более нельзя устраивать "дуэли", пугать прохожих. В идеале, если можно обойтись без пиротехники, то не стоит тратиться на нее.

В региональной Государственной противопожарной службе напомнили: не используйте пиротехнику в квартире, на балконе или подъезде. Не носите ее в кармане и не поджигайте с рук.

Для запуска пиротехники используйте открытую уличную площадку, размещайте вдали от скопления людей, домов, деревьев, машин и линий электропередач.