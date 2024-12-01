Водитель без прав спровоцировал массовое ДТП в Тюмени

Госавтоинспекция Тюменской области Госавтоинспекция Тюменской области

"Лада" девятой модели, "Форд" и "Киа Рио" столкнулись на ул.30 лет Победы в областном центре.

Предварительно, "Лада" выехала на встречную полосу. У 38-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения. С тяжелыми травмами он доставлен в больницу, сообщает Госавтоинспекция.

Правоохранители выяснили, что с 2015 по 2017 год водитель был лишен прав за пьяное вождение. Сейчас он не имеет права управления транспортом.