Дед Мороз из Госавтоинспекции поздравил пострадавшую в ДТП тюменку
Общество, 17:49 01 января 2025
| Фото: скриншот видео Госатоинпекции Тюменской области
Дед Мороз из Госавтоинспекции поздравил с Новым годом девочку, которую почти два года назад на пешеходном переходе сбил автомобиль. Она получила тяжелые травмы.
Как сообщает Госавтоинспекция, Даша — участница благотворительного проекта "День рождения Зебры" по реабилитации детей, пострадавших в ДТП. За последние месяцы девочка подросла, стала лучше говорить и двигаться. Но ей по-прежнему нужна реабилитация.
Дед Мороз пожелал Даше счастья и скорейшего восстановления.