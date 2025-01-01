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Дед Мороз из Госавтоинспекции поздравил пострадавшую в ДТП тюменку

Общество, 17:49 01 января 2025

скриншот видео Госатоинпекции Тюменской области | Фото: скриншот видео Госатоинпекции Тюменской области

Дед Мороз из Госавтоинспекции поздравил с Новым годом девочку, которую почти два года назад на пешеходном переходе сбил автомобиль. Она получила тяжелые травмы.

Как сообщает Госавтоинспекция, Даша — участница благотворительного проекта "День рождения Зебры" по реабилитации детей, пострадавших в ДТП. За последние месяцы девочка подросла, стала лучше говорить и двигаться. Но ей по-прежнему нужна реабилитация.

Дед Мороз пожелал Даше счастья и скорейшего восстановления.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , Новый год

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