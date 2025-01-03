Тюменский агроном рассказала жителям о том, как вырастить дома микрозелень

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Какие виды культур подходят для выращивания в качестве микрозелени, рассказала тюменцам агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Степина Наталья. По ее словам, можно посадить брюкву, все виды капусты, редис, свеклу, дайкон, салатную зелень, кориандр, рукколу, семейство злаковых - пшеницу, ячмень и многое другое.

Есть и исключения - это фасоль и семейство пасленовых. При прорастании фасоли присутствуют токсичные для человека вещества, а в ботве пасленовых, к которым относятся баклажан, картофель, томаты и перцы содержится соланин - растительный гликоалколоид (органический яд). При определенных концентрациях может нанести вред человеческому организму.

Выращивание микрозелени дома возможно круглогодично. Для этого не нужны специальные проращиватели, подойдут любые удобные по форме емкости или обычные цветочные горшки. На дно выкладывается субстрат, в качестве которого могут выступать почвенный грунт, кокосовый субстрат, вермикулит, перлит, гидрогель, хлопчатобумажная ткань, марля, бумажные полотенца или обычные ватные диски. Главное высевать семена густо, увлажнить субстрат и накрыть пленкой, если в квартире сухой воздух (чтобы влага быстро не испарялась), поставить на светлое (но не холодное) окно и ждать результата. Первые всходы кудрявых посевов появятся быстро.

Лучше не подвергать термической обработке, в том и смысл микрозелени - употребление в свежем виде, пишет "КП-Тюмень".