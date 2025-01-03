Четыре картинных галереи открыли в тобольском детском саду
Общество, 13:14 03 января 2025
| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)
Четыре картинных галереи открыли в тобольском детском саду №40. Их реализовали в рамках проекта "Шедевры живописи детям" программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".
Теперь дети видят известные репродукции картин русских художников, которые выставлены в Третьяковской галерее.
Картинная галерея в детском саду — это, в первую очередь, организация образовательного пространства, которое сделало доступным изучение картин великих русских художников для всех участников образовательного процесса: детей и взрослых. Это повысило общекультурный уровень дошкольников благодаря знакомству с живопись, пишет администрация Тобольска.