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Четыре картинных галереи открыли в тобольском детском саду

Общество, 13:14 03 января 2025

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Четыре картинных галереи открыли в тобольском детском саду №40. Их реализовали в рамках проекта "Шедевры живописи детям" программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

Теперь дети видят известные репродукции картин русских художников, которые выставлены в Третьяковской галерее.

Картинная галерея в детском саду — это, в первую очередь, организация образовательного пространства, которое сделало доступным изучение картин великих русских художников для всех участников образовательного процесса: детей и взрослых. Это повысило общекультурный уровень дошкольников благодаря знакомству с живопись, пишет администрация Тобольска.

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# детский сад , СИБУР , Тобольск

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