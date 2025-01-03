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Три техногенных пожара произошло в Тюменской области за сутки

Происшествия, 12:48 03 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три техногенных пожара произошло в Тюменской области за сутки. Огнеборцы ликвидировали пожары в с. Успенка Тюменского района и в с. Памятное Ялуторовского района, а также возгорание тюков сена недалеко от автодороги Ялуторовск - Ярково, сообщает МЧС России по региону.

Кроме этого, на ликвидацию последствий ДТП подразделения привлекались 10 раз, населению помощь оказана пять раз. На водных объектах сотрудники ведомства происшествий не регистрировали.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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