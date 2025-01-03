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Смертельная авария произошла на трассе в Тюменском районе

Происшествия, 20:45 03 января 2025

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Смертельная авария произошла на первом километре подъезда к станции Подъем в Тюменском районе 3 января. Здесь столкнулись Mitsubishi и Chevrolet, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Предварительно, автомобиль Chevrolet, которым управляла 32-летняя водитель, выехал на полосу встречного движения. В результате аварии погибла 53-летняя пассажирка Chevrolet, водитель этой машины получила травмы. В Mitsubishi получили ранения четыре человека: 48-летний водитель и трое пассажиров, женщина 44-х лет, 20-летняя девушка и 19-летний парень.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Прокуратура организовала проверку по факту аварии. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

При наличии оснований в ведомстве примут меры реагирования.

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