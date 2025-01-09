Регионы обязали принять программы профилактики преступлений с использованием цифровых технологий

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Концепцию госсистемы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий, утвердило правительство РФ. На региональном и муниципальном уровнях должны быть приняты соответствующие целевые программы по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, сообщает кабмин.

Цели концепции: защита государства, общества и граждан от мошенников, использующих цифровые технологии, разработка правовых и технических мер противодействия таким правонарушениям, создание специальных подразделений для расследования такого рода преступлений.

Одной из важных частей госсистемы должна стать специализированная цифровая платформа, обеспечивающая оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, ЦБ, кредитными организациями и операторами связи для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к мошенническим действиям.

Концепция также предусматривает создание механизма оперативной приостановки операций с денежными средствами, использовавшимися в преступной деятельности.

"Еще одно направление работы – совершенствование уголовного законодательства, в котором должны появиться новые определения видов преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Для повышения уровня осведомленности граждан о методах мошенников и способах защиты от их действий предлагается размещать социальную рекламу", - отметили в ведомстве.

План мероприятий по реализации концепции в шестимесячный срок поручено разработать МВД совместно с заинтересованными органами власти при участии Генпрокуратуры, Следственного комитета и Банка России.