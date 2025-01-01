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Тюменцев приглашают стать наставниками для трудных подростков

Общество, 09:49 12 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут принять участие в программе наставничества для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, которая стартует в 2025 году.

"Вместе мы можем создать сообщество, где каждый ребенок найдет своего наставника. Присоединяйтесь к программе и станьте наставником для ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации", – отметили в пресс-службе администрации Тюменского района.

Как сообщает "Тюменская область сегодня", для участия в программе необходимо подать онлайн-заявку на сайте Дворца творчества и спорта "Пионер". Для получения более подробной информации можно связаться с заместителем начальника управления по спорту и молодежной политике Тюменского района Андреем Зобнинским по телефону +7 (3452) 288-773.

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# наставничество

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