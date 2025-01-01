Тюменцам рассказали, почему важно ложиться спать в одно и то же время

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Роспотребнадзор рекомендует установить будильник, напоминающий о том, что пора ложиться спать.

Оказалось, что многим людям, по оценке специалистов Роспотребнадзора, проще понять, что пора спать с помощью сигнала будильника.

"Отказ от регулярного отхода ко сну и пробуждения в одно время, а соответственно, разное количество сна каждую ночь, может повысить риск развития ожирения, гипертонии, сахарного диабета и других нарушений обмена веществ", - отмечено в сообщении Роспотребнадзора.

Здоровый сон важен для физического и психического здоровья, продуктивности и хорошего самочувствия. Все, что делается перед сном, влияет его качество.

Гигиена сна – комплекс здоровых привычек, которые помогут улучшить способность засыпать и высыпаться.

Желательно, чтобы кровать не ассоциировалась с работой, чтением, просмотром передач, побочным эффектом которых может стать бессонница или беспокойный сон, отсутствие фазы глубокого сна.

В одном из исследований было выяснено, что молодые люди после принятия тёплой ванны сообщали о "тепле" в руках или ногах, в то время как пожилые люди чаще сообщали о "хорошем сне" или "быстроте засыпания". В течение первых 3 часов сна движения тела после купания были менее частыми как у молодых, так и у пожилых людей. Результаты показывают, что ванна перед сном улучшает качество сна.