В Тюмени из-за обрушения горки у драмтеатра пострадали два человека

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Два человека пострадали из-за частичного обрушения посадочной платформы деревянной детской горки, установленной на площади 400-летия Тюмени, вечером 11 января.

На место происшествия прибыли две бригады медиков. Одному пациенту помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Второго после осмотра и оказания помощи доставили в ОКБ № 2, позже – направили на амбулаторное лечение, отметили в региональном департаменте здравоохранения.

Также на месте работает следственная группа. По факту обрушения горки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в Следственном управлении СК России по Тюменской области.

Проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, организовала и прокуратура Тюменской области. На место происшествия выехал прокурор Центрального административного округа Тюмени Евгений Кондрашкин. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, подчеркнули в ведомстве.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Глава Тюмени Максим Афанасьев поручил специалистам управы Центрального административного округа провести тщательную проверку безопасности всех детских площадок. Особое внимание будет уделено причинам инцидента, произошедшего на площади 400-летия Тюмени. На месте работает заместитель главы управы Юлия Карнаухова. Установлено ограждение деревянной горки, сообщили в пресс-службе городской администрации.