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В тюменском в СНТ "Суходольное" загорелись автомобиль и жилой дом

Общество, 21:14 11 января 2025

пресс-служба МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области

Легковой автомобиль в гараже и жилой дом загорелись на ул. Сиреневая в СНТ "Суходольное" в Тюмени 11 января. Сообщение о пожаре поступило в 17 часов, сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

Открытое горение ликвидировано, ведутся работы по разборке и проливке конструкций. В результате происшествия никто не пострадал. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

В тушении пожара было задействовано шесть единиц техники и 24 сотрудника подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Причина пожара устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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