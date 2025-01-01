Автобус и легковая машина столкнулись в Тобольске

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автобус Mercedes и легковой автомобиль Honda столкнулись на перекрестке улиц Хохрякова и Декабристов в Тобольске 11 января. По предварительным данным, 27-летняя водитель Honda выехала со второстепенной дороги, не предоставив преимущество в движении автобусу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В результате столкновения водитель легковой машины и две пассажирки автобуса, женщины 56 и 38 лет, получили телесные повреждения, не госпитализированы. В автобусе в момент ДТП находились 8 пассажиров. Обстоятельства происшествия выясняются.