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Два пассажира маршрутного такси пострадали в ДТП в Тюмени

Происшествия, 19:42 12 января 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль Kia и маршрутное такси №65 столкнулись на перекрестке ул. Пермякова и Широтной в Тюмени 12 января. Предварительно, 22-летний водитель машины уснул за рулем, так как ночь работал в доставке, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Ранения в ДТП получили двое пассажиров "маршрутки": мужчина и 65-летняя женщина. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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