Два пассажира маршрутного такси пострадали в ДТП в Тюмени
Происшествия, 19:42 12 января 2025
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Автомобиль Kia и маршрутное такси №65 столкнулись на перекрестке ул. Пермякова и Широтной в Тюмени 12 января. Предварительно, 22-летний водитель машины уснул за рулем, так как ночь работал в доставке, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Ранения в ДТП получили двое пассажиров "маршрутки": мужчина и 65-летняя женщина. Обстоятельства ДТП выясняются.