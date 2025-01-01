72 % предприятий Тюменской области стали прибыльными в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

72 % предприятий Тюменской области стали прибыльными в период с января по октябрь 2024 года. Наибольшая доля компаний с высокой доходностью в обрабатывающем секторе – 83,3 %, сообщает Тюменьстат.

Также в числе наиболее прибыльных отраслей – операции с недвижимым имуществом, транспортировка и хранение.

Суммарно за 10 месяцев предприятия получили чистую прибыль в размере 475 млрд 699,4 млн рублей. Более половины от объема пришлось на обрабатывающие производства – 254,3 млрд рублей, чуть менее четверти – на добычу полезных ископаемых – 122,1 млрд рублей. Далее идут транспортировка и хранение – 42,7 млрд рублей, строительство – 11 млрд рублей.

Отметим, что на Ямале общая сумма прибыли составила 1,3 трлн рублей, из которых 868 млрд пришлось на добычу полезных ископаемых. Доля прибыльных организаций составила за 10 месяцев 73,7 %.

Компании Югры получили за 10 месяцев 1,9 трлн рублей прибыли. 1,74 трлн из них – добыча полезных ископаемых. При этом в регионе прибыльными являются 68,7 % организаций, преимущественно это обрабатывающие производства.

Оксана Корнеенкова