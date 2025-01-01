Теплом дома жителей Тюменской области обеспечивают более тысячи котельных и три ТЭЦ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 328 котельных и три ТЭЦ обеспечивают теплом и горячей водой жителей Тюменской области. Общая протяжённость централизованных теплотрасс превышает 1 тыс. 798 км, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

За 2024 г. в системе отремонтировали и реконструировали 36 котельных, построили и заменили 50 км сетей. В Исетском районе создали единый центр диспетчеризации котельных. Эти работы позволили повысить надёжность систем отопления, а для 15 тыс. человек - улучшить качество теплоснабжения.

Готовность систем к работе контролируют специалисты департамента ежегодно при подготовке к отопительному сезону.