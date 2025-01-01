В Криводанова проведут кадастровые работы за счет бюджета Тюменской области
Экономика, 17:32 16 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Комплексные кадастровые работы проведут в д. Криводанова за счет бюджета Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент имущественных отношений.
| Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при проведении комплексных кадастровых работ пройдет 31 января (ул. Московский тракт, д. 115). Начало в 10 часов, уточняется в сообщении.
Карта-план размещена здесь.
Извещение о проведении заседания согласительной комиссии здесь.