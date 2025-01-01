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В Криводанова проведут кадастровые работы за счет бюджета Тюменской области

Экономика, 17:32 16 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексные кадастровые работы проведут в д. Криводанова за счет бюджета Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент имущественных отношений.

департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при проведении комплексных кадастровых работ пройдет 31 января (ул. Московский тракт, д. 115). Начало в 10 часов, уточняется в сообщении.

Карта-план размещена здесь.

Извещение о проведении заседания согласительной комиссии здесь.

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# кадастровый учет

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