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2,5 тыс. тюменских детей-инвалидов поучаствовали в пилотном проекте Минтруда России

Общество, 18:27 16 января 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

2,5 тыс. тюменских детей-инвалидов, впервые получивших инвалидность, поучаствовали в пилотном проекте Минтруда России. К проекту подключились комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района и детский оздоровительно-образовательный центр "Алые паруса".

С 2025 года пройти реабилитацию можно в 14 организациях, пишет информационный центр правительства региона. Родители сами выбирают, в какой из них пройти реабилитацию. Услуги оплачиваются электронным сертификатом. Полный перечень - здесь.

В пилотном проекте участвуют дети от 4 до 17 лет включительно, впервые получившие инвалидность. В пилоте 11 групп детей с инвалидностью, в каждой - свой стандарт услуг. Реабилитация длится 21 день.

"98 процентов родителей, чьи дети прошли реабилитацию, оставили положительные отзывы и отметили видимые результаты работы специалистов с ребенком. Как показывает практика, у большинства детей сохраняется высокий реабилитационный потенциал и способность к восстановлению утраченных функций организма. И нам важно его не упустить и максимально снизить риск получения повторной инвалидности", - отметила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития области Гульнара Байматова.

Тюменская область принимает участие в реализации пилотного проекта Минтруда России для детей, впервые получивших инвалидность с июня 2022 года. За 2,5 года охват комплексной реабилитацией в рамках проекта увеличился почти в 3 раза.

Подробную информацию об участии родители могут получить по телефону 8 (3452) 670-770.

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# дети-инвалиды , реабилитация

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