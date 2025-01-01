В Тюменской области газифицируют 14 населенных пунктов в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 населенных пунктов газифицируют в Тюменской области в 2025 году. 16 января дан пуск газа в село Александровка Сладковского района. 152 абонента получат голубое топливо.

В Тюменской области реализуется программа социальной газификации, в рамках которой провести газ до границы земельного участка можно бесплатно.

"В четырехлетнем плане-графике догазификации более 30 тысяч жилых домов и более 90 СНТ, где люди сегодня вынуждены пользоваться печным или электроотоплением. Наша задача - перевести жилые дома на газ, повысить комфорт проживания людей и снизить нагрузку на сети", - отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

Субсидию в размере до 156 тысяч рублей на приобретение газоиспользующего оборудования и устройства сети внутри участка могут получить 49 льготных категорий граждан. Среди них участники СВО и члены их семей, многодетные семьи, малоимущие, ветераны труда и одиноко проживающие пенсионеры.

В 2024 году в Тюменской области газифицировали 22 населенных пункта, пишет информационный центр правительства региона.