38 займов тюменка обманом оформила на подругу
Происшествия, 15:21 20 января 2025
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Штраф в размере 90 тыс. рублей заплатит жительница Тюмени, признанная виновной в мошенничестве, сообщает прокуратура Тюменской области.
В суде установлено, что 36-летняя женщина имела доступ к паспортным данным своей подруги и оформила без её ведома 38 займов на 457 тыс. рублей.
Полученные деньги тюменка присвоила, а займы не погашала. Выплачивать штраф подсудимая сможет частями с рассрочкой на три месяца.