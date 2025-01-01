38 займов тюменка обманом оформила на подругу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Штраф в размере 90 тыс. рублей заплатит жительница Тюмени, признанная виновной в мошенничестве, сообщает прокуратура Тюменской области.

В суде установлено, что 36-летняя женщина имела доступ к паспортным данным своей подруги и оформила без её ведома 38 займов на 457 тыс. рублей.

Полученные деньги тюменка присвоила, а займы не погашала. Выплачивать штраф подсудимая сможет частями с рассрочкой на три месяца.