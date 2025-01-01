15 активистов из Тюменской области стали участниками волонтерской миссии в Краснодарском крае

| Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область" | Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область"

15 волонтеров в разное время выезжали от Тюменской области на ликвидацию загрязнения береговой линии Черного моря. Активисты самостоятельно отправляются в Анапу, чтобы помочь устранить последствия техногенной экологической катастрофы, сообщает добровольческое движение региона.

На месте тюменские добровольцы совместно с коллегами из других регионов страны работают над очисткой пляжей и оказанием помощи пострадавшим птицам.

На днях из зоны чрезвычайной ситуации вернулась посол доброй воли от Тюменской области Вера Тухватуллина. По ее словам, только совместными усилиями можно справится с последствиями аварии танкеров и сохранить для будущих поколений природу акватории Черного моря.

Всю необходимую информацию по ликвидации ЧС в Краснодарском крае и Крыму можно найти на сайте "Спасай море".