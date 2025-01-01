В Тобольске впервые проведут конференцию школьных бизнес-проектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тобольский проект "Школа юного предпринимателя" стал победителем первого конкурса 2025 г. Фонда президентских грантов. Автором выступил фонд поддержки молодежи в области предпринимательства, политики, здоровья и спорта "Молодежная инициатива". На реализацию идеи они выиграли 498 тыс. 184 рубля.

"В городе есть школьники с собственными бизнес-идеями, у которых "горят" глаза и есть желание учиться и развиваться в своем направлении. Мы убедились в этом во время работы летнего профориентационного школьного лагеря "Дети будущего 2022", а опыт наставничества и воспитания молодых предпринимателей пригодился в рамках проекта "IT-будущее", благодаря которому два ученика 10 класса зарегистрировались в качестве самозанятых и успешно работают в сфере информационных технологий", - сказали авторы идеи.

Основы предпринимательской деятельности изучат около 30 ребят, у которых есть к этому интерес и предрасположенность. Обучающий интенсив будет проходить в течение трех месяцев по два часа в неделю. Юных тоболяков разделят на три возрастные группы: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-17 лет. Экспертами выступят действующие предпринимателями "Опоры России". Наставники расскажут про постановку и достижение целей, финансы и инвестиции, маркетинг и продвижение бизнеса, бизнес-планирование, искусство публичных выступлений.

Итоговым событием станет первая городская конференция школьных бизнес-проектов, где участники представят индивидуальные или командные стартапы. Лучшим в дальнейшем помогут более детально проработать проекты, чтобы отправить их на региональные и федеральные молодежные грантовые конкурсы.

"Благодаря инициативе будет сформировано сообщество с доверительной бизнес-средой, объединяющее школьников, студентов и опытных наставников, которые продвигают молодежное предпринимательство", - подчеркнули организаторы.

Всего 1 тыс. 497 проектов россиян выиграли первый конкурс Фонда президентских грантов в 2025 года. От Тюменской области победителями признаны 23 проекта НКО, общественных организаций региона.

Виктория Макарова