Тюменца обвиняют в серии квартирных краж

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До шести лет тюрьмы грозит тюменцу 1983 г.р. за серию квартирных краж. С заявлением в полицию обратилась жительница областного центра и рассказала, что в её отсутствие в квартиру пробрался неизвестный и похитил имущество общей стоимостью более 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Полицейские задержали подозреваемого. Он признался в содеянном и рассказал оперативникам, что более 20 лет отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство. В 2024 году он вышел на свободу и решил зарабатывать на жизнь квартирными кражами. Вечером злоумышленник выбрал квартиру на первом этаже многоэтажки, в которой не горел свет. Используя стамеску, мужчина вскрыл пластиковое окно и проник в помещение.

Добычей подозреваемого стали 100 тыс. рублей, дорогостоящий телефон, золотые ювелирные украшения и бижутерия. Часть похищенного изъяли. В настоящее время установлена причастность задержанного еще к трём квартирным кражам, совершенным в Восточном микрорайоне областного центра. Предварительно общий ущерб превысил 300 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.