Колмаковский пряник по оригинальному рецепту презентуют в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Презентация пряника, изготовленного по рецептуре XIX века, состоится во Дворце культуры Заводоуковска 31 января, начало – в 14 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В программе – выступления краеведов и мастеров пряничного дела, мастер-классы, выставки и дегустация.

Исследование и восстановление рецепта пряника провела разработчик, реконструктор пряничных рецептов и форм, мастер пряничного дела Елена Леонова из Москвы. Ей содействовал международный фестиваль "Мир пряника" и Всероссийская общественная организация "Гильдия мастеров пряничного дела и знаменщиков России".

Работа Елены Леоновой помогла создать концепцию гастрономического сувенира "Колмаковский пряник". Разработана пряничная доска, уникальный рецепт и упаковка.

Историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник" проходит в Заводоуковске с 2022 года. В 2024 году фестиваль получил диплом международной премии Russian Event Awards "За возрождение традиций и сохранение локального бренда".

Возрастное ограничение: 12+.