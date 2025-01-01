Тюменские сторонники "Единой России" вошли в пятерку лучших в стране

| Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Сторонники "Единой России" в Тюменской области вошли в пятерку лучших в стране по итогам работы в 2024 году, сообщает региональное отделение партии.

Всего в регионе сейчас 13 тыс. 427 сторонников, в прошлом году 1 тыс. 460 из них стали членами партии. За год активисты провели более 500 мероприятий разной направленности. Среди крупных реализованных проектов - "Надежный тыл", нацеленный на поддержку семей участников СВО и вернувшихся бойцов. Всего проект охватил более 12 тыс. семей.

Тюменцы впереди по патриотической работе, подчеркнул Герой России, участник СВО Рустам Сайфуллин. Он сам много общается с молодежью и считает эту работу очень важной. Рустам Сайфуллин поблагодарил сторонников за гуманитарную помощь, которая постоянно отправляется из Тюменской области в зону СВО.

"Участие каждого человека ценно, даже мелочь — пара теплых носков или окопная свеча — приближает нашу общую Победу", - уверен Герой России. Сейчас, по его словам, особое внимание необходимо бойцам, вернувшимся домой - они должны иметь возможность пройти качественную реабилитацию.

23 января в Тюменской области официально стартует Год героев. Необходимо вести просветительскую работу, чтобы их подвиги никогда не были забыты, считает заместитель губернатора Алексей Райдер. Продолжится совместный проект "Единой России" и Минпросвещения РФ "Лица Героев", в 2025 году на фасадах всех школ во всех муниципалитетах появятся муралы, граффити, баннеры с портретами героев.