Александр Моор: жители Тюменской области связывают свое будущее с регионом

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области связывают свое будущее с регионом. Готовы здесь жить и работать, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя итоги Национального рейтинга качества жизни за 2024 г.

"Специалисты Агентства стратегических инициатив отмечают, что жители Тюменской области положительно оценивают динамику развития региона – это отражается в индексе приверженности (тут мы в лидерах вместе с Чеченской Республикой, Севастополем, Ямало-Ненецким автономным округом и Москвой)", - уточнил Александр Моор.

Глава региона отметил, что сам рейтинг формируется на основе различных показателей и опросов. По его словам, делать Тюменскую область еще более комфортной для жизни – является общей задачей: "Продолжаем работать над этим!".

Напомним, в рейтинге качества жизни Тюменская область сохраняет лидирующие позиции. Первую тройку возглавили Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.