Александр Моор назвал главные черты характера тюменских героев

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Мужество, самоотверженность, целеустремленность, готовность помочь тем, кто в этом нуждается – лучшие черты сибирского характера, который земляки демонстрируют и в бою, и в труде. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Президент России Владимир Владимирович Путин объявил год 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне Годом защитника Отечества. Сегодня мы торжественно открыли в Тюменской области Год героев. Об этих замечательных людях и их подвигах мы обязательно расскажем нашей молодежи. Во имя будущего", - подчеркнул глава региона.

Александр Моор заявил, что в полной мере разделяет уверенность почетного гостя торжественного собрания, ветерана Великой Отечественной войны, фронтовика-разведчика Ивана Петровича Лыткина в том, что память о подвигах наших героев ведет новые поколения к победам.