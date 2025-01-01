В Тюменской области продолжат создавать добровольные пожарные команды

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Добровольные пожарные дружины и команды продолжат создавать в Тюменской области. Их должны оснастить необходимым оборудованием для ликвидации пожаров.

Об этом сообщил заместитель начальника главного управления областного МЧС России, полковник внутренней службы Максим Низамов на заседании по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС. Он отметил, что на сегодняшний момент в пределах нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны находится 1 тыс. 97 населенный пункт – это почти 90 % от общего количества. За пределами - 131.

"Еще в 2023 году на заседании был инициирован вопрос о создании добровольной пожарной команды в неприкрытых подразделениями населенных пунктах. На сегодняшний день по ряду различных причин ситуация не исправлена в полной мере. Действуют только пять добровольных пожарных команд, которые прикрывают 12 сельских поселений и деревень, а также четыре территориальные добровольные пожарные дружины общей численностью 49 добровольных пожарных", - пояснил Максим Низамов.

Он предложил в ближайшее время совместно с департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности, органами местного самоуправления области разработать концепцию развития пожарной охраны на долгосрочный период. За пример, по его мнению, можно взять Свердловскую или Челябинскую области, где такая программа действует до 2030 года.

"Нам нужно понимание развития пожарной службы Тюменской области, чтобы мы знали, как нам совместно защищать от огня территории региона", - подчеркнул заместитель начальника МЧС России по Тюменской области.

Напомним, что три новых отдельных поста пожарной охраны планируется создать на сельских территориях Тюменской области в 2025 году.

Виктория Макарова