Четыре пожара потушили в Тюменской области 23 января
Происшествия, 12:36 24 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Нарушение правил эксплуатации электрооборудования стало причиной пожара в с. Шорохово Исетского района утром 23 января. Огонь повредил хозяйственную постройку на площади 30 кв. м. Пострадавших нет, сообщает МЧС по Тюменской области.
Вечером 23 января произошёл пожар в жилом доме на ул. Революции в Тюмени. Повреждена внутренняя отделка и имущество на площади 10 кв. м. В результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания - короткое замыкание.
Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано четыре техногенных пожара. На ликвидацию последствий ДТП подразделения выезжали пять раз.