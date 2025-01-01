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Четыре пожара потушили в Тюменской области 23 января

Происшествия, 12:36 24 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нарушение правил эксплуатации электрооборудования стало причиной пожара в с. Шорохово Исетского района утром 23 января. Огонь повредил хозяйственную постройку на площади 30 кв. м. Пострадавших нет, сообщает МЧС по Тюменской области.

Вечером 23 января произошёл пожар в жилом доме на ул. Революции в Тюмени. Повреждена внутренняя отделка и имущество на площади 10 кв. м. В результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания - короткое замыкание.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано четыре техногенных пожара. На ликвидацию последствий ДТП подразделения выезжали пять раз.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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