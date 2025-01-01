В УФО реализовали на торгах 10 объектов культурного наследия за четыре года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 объектов культурного наследия Уральского федерального округа реализовал на торгах ДОМ.РФ за четыре года. Общая площадь зданий в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях составила 5,7 тыс. кв. м.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в Службе внешних коммуникаций ДОМ.РФ.

"Среди объектов: жилые дома, помещения и здания, построенные в конце XIX-начале XX веков, а также в эпоху конструктивизма. В Тюмени в 2021 году были реализованы два объекта культурного наследия регионального значения: дом мещанина И.П. Нечаева (ул. Ленина, д. 45), построенный в 1896 году и жилой дом, входивший в состав ансамбля усадьбы Я.И. Шайчика (ул. Ленина, д. 47) 1914 года. Оба здания были приобретены компанией "Сибинтел-Холдинг". В настоящее время на объектах ведутся реставрационные работы", - уточнили в госкопорации.

Вместе с тем, в службе внешних коммуникаций ДОМ.РФ отметили, что инвесторы Тюменской области проявляют интерес к объектам, которые размещены на сайте наследие.дом.рф. Они могут стать участниками программы по восстановлению и сохранению памятников истории и архитектуры, запущенной совместно ДОМ.РФ, Минкультуры и Минфином России.

В числе объектов культурного наследия, которые могут получить вторую жизнь благодаря частным инвестициям и господдержке – дома купцов и мещан в Тобольске и Тюмени. Пока по ним идет подготовка к торгам.

Отметим, что получить льготный кредит можно на разработку проектной документации, восстановление и приспособление к современному использованию памятника архитектуры, находящегося в неудовлетворительном состоянии. Срок реализации проекта не должен превышать 8,5 лет.

Оксана Корнеенкова