На дорогах Тюменской области пройдут проверки водителей на трезвость

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексные мероприятия по противодействию пьяному вождению пройдут на дорогах Тюменской области в выходные, 25 и 26 января.

Как отметили в областной Госавтоинспекции, запланированы как "сплошные проверки", так и точеные рейды, рейды группами нарядов ДПС с оперативной передислокацией по сельским поселениям.

Госавтоинспекции рекомендует водителям практиковать только трезвое вождение. Кроме того, очевидцев призывают сообщать о пьяных водителях и неадекватном вождении в полицию.