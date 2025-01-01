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На дорогах Тюменской области пройдут проверки водителей на трезвость

Общество, 18:43 24 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексные мероприятия по противодействию пьяному вождению пройдут на дорогах Тюменской области в выходные, 25 и 26 января.

Как отметили в областной Госавтоинспекции, запланированы как "сплошные проверки", так и точеные рейды, рейды группами нарядов ДПС с оперативной передислокацией по сельским поселениям.

Госавтоинспекции рекомендует водителям практиковать только трезвое вождение. Кроме того, очевидцев призывают сообщать о пьяных водителях и неадекватном вождении в полицию.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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