На дорогах Тюменской области пройдут проверки водителей на трезвость
Общество, 18:43 24 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Комплексные мероприятия по противодействию пьяному вождению пройдут на дорогах Тюменской области в выходные, 25 и 26 января.
Как отметили в областной Госавтоинспекции, запланированы как "сплошные проверки", так и точеные рейды, рейды группами нарядов ДПС с оперативной передислокацией по сельским поселениям.
Госавтоинспекции рекомендует водителям практиковать только трезвое вождение. Кроме того, очевидцев призывают сообщать о пьяных водителях и неадекватном вождении в полицию.