Гражданин Кореи осужден в Тюмени за взятку полицейскому

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области суд признал 55-летнего гражданина Корейской Народно-Демократической Республики виновным в покушении на дачу взятки.

Установлено, что в июле 2024 года доставленный в отдел полиции для проверки документов мужчина попытался лично дать взятку инспектору и положил купюру в 5 тыс. руб. на панель автомобиля.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб.