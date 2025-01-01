  • 27 января 202527.01.2025понедельник
  • USD98,2636
    EUR103,1870
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер юго-западный

Гражданин Кореи осужден в Тюмени за взятку полицейскому

Происшествия, 15:43 27 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области суд признал 55-летнего гражданина Корейской Народно-Демократической Республики виновным в покушении на дачу взятки.

Установлено, что в июле 2024 года доставленный в отдел полиции для проверки документов мужчина попытался лично дать взятку инспектору и положил купюру в 5 тыс. руб. на панель автомобиля.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# взятка , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 27.01.2025Прокуратура Тюменской области заинтересовалась информацией о найденном ребенке
15:43 27.01.2025Гражданин Кореи осужден в Тюмени за взятку полицейскому
15:32 27.01.202520 пожарных тушили жилой дом в Нижнетавдинском районе
14:26 27.01.2025Браконьер бросил в лесу застрявший автомобиль с тушами косуль