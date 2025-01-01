20 пожарных тушили жилой дом в Нижнетавдинском районе
Происшествия, 15:32 27 января 2025
| Фото: МЧС России по Тюменской области
Жилой дом горел в д. Штакульская Нижнетавдинского района утром 27 января, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.
К прибытию пожарных здание по ул. Дачной горело по всей площади. На тушении работали более 20 сотрудников МЧС и противопожарной службы Тюменской области.
В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.