  • 27 января 202527.01.2025понедельник
  • USD98,2636
    EUR103,1870
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер юго-западный

20 пожарных тушили жилой дом в Нижнетавдинском районе

Происшествия, 15:32 27 января 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Жилой дом горел в д. Штакульская Нижнетавдинского района утром 27 января, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

К прибытию пожарных здание по ул. Дачной горело по всей площади. На тушении работали более 20 сотрудников МЧС и противопожарной службы Тюменской области.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 27.01.2025Прокуратура Тюменской области заинтересовалась информацией о найденном ребенке
15:43 27.01.2025Гражданин Кореи осужден в Тюмени за взятку полицейскому
15:32 27.01.202520 пожарных тушили жилой дом в Нижнетавдинском районе
14:26 27.01.2025Браконьер бросил в лесу застрявший автомобиль с тушами косуль