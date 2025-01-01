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ФК "Тюмень" проведет товарищеский матч со сборной КНДР

Спорт, 16:49 27 января 2025

фото ФК Тюмень

Футбольный клуб "Тюмень" проведет товарищескую встречу против сборной КНДР на сборах в Турции.

Планировалось, что 2 февраля тюменцы сыграют с узбекистанским "Сурханом", который в последнем чемпионате своей страны занял седьмое место. Однако эта команда хотела провести матч на своем поле, до которого тюменцам нужно ехать около часа… Организаторы сбора предложили российской команде другой вариант - сыграть в этот день с национальной командой КНДР, сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Тюмень".

Сборная КНДР находится на 114-й строчке рейтинга ФИФА. В Турции она готовится к мартовским матчам третьего раунда отборочного раунда чемпионата мира с футболистами Катара и ОАЭ.
"По своему уровню сборная КНДР схожа и даже сильнее некоторых соперников сборной России, с которыми она играла в прошлом году. Напомним, что тогда она встречалась с соперниками из Вьетнама, Брунея и Сирии, которые в свежем рейтинге ФИФА занимают соответственно 95, 189 и 94 места", - отмечено в сообщении.

Последний раз тюменцы играли против национальной сборной также на турецком сборе. Было это четыре года назад. Тот матч со сборной Монголии завершился со счётом 0:0.

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