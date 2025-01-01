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Тюменские студенты разработали литературно-гастрономический маршрут в Тобольске

Общество, 15:43 28 января 2025

ТИУ | Фото: ТИУ

Проект ревитализации исторических памятников Тобольска презентовали студенты Тюменского индустриального университета. Разрабатывали его обучающиеся по направлениям подготовки: "Дизайн архитектурной среды", "Гостиничное дело" и "Реклама и связи с общественностью", сообщает пресс-служба вуза.

Разработчики представили проект архитектурной среды туристического маршрута, в основу которого вошли актуальные для Тобольска объекты. Все памятники являются объектами регионального значения и требуют обновления для привлечения большего числа туристов.

"Взаимодействие с индустриальными партнерами в образовательной сфере играет ключевую роль в подготовке кадров. Наши студенты работают с реальными территориями и объектами, что не только формирует их практический опыт, но и позволяет внести вклад в развитие города и региона", – отметил директор института архитектуры и дизайна ТИУ Олег Порошин.

Одним из ключевых предложений стало создание литературно-гастрономического маршрута, который позволит туристам не только познакомиться с историческими памятниками, но и погрузиться в местную культуру и гастрономию.

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"Мы постарались учесть исторический контекст, существующую ситуацию и потребности города. Бывший торговый дом на ул. Семакова, 8 в нашей концепции совместил в себе функции апарт-отеля и гастродвора. Жилая усадьба по ул. Семакова, 13 превратилась в музей быта с возможностью проведения кулинарных мастер-классов, а жилой дом на ул. Пушкина, 13 стал современной библиотекой с коворкинг пространством. Помимо архитектурных решений в нашем проекте предусмотрена разработка дизайна сувенирной продукции и мобильного приложения, которые позволят более полно погрузиться в идею проекта", – рассказывает один из авторов проекта Ангелина Хохлова.

На встрече присутствовали представители администрации Тобольска, а также члены архитектурно-градостроительного совета. Они положительно оценили проект, концепция была признана как актуальный и важный шаг в развитии культурного и туристического потенциала города.

Также в рамках презентации состоялась профориентационная встреча с учащимися тобольской школы №12, на которой директор института архитектуры и дизайна Олег Порошин поделился особенностями обучения в ТИУ. Были подробно рассмотрены вопросы поступления, сдачи творческих вступительных испытаний и перспективы дальнейшего трудоустройства.

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# ТИУ , Тобольск

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