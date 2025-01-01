Тобольский косторез Минсалим Тимергазеев отмечает 75-летие

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" (архив)) | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" (архив))

Почётный гражданин Тюменской области и Тобольска, косторез Минсалим Тимергазеев отмечает 75-летие 28 января. Его работы известны в России и за рубежом.

"С 1967 по 1984 год наш выдающийся земляк работал на Тобольской фабрике, затем посвятил себя преподаванию в Детской художественной школе. В 1991 году основал художественно-промышленную артель при Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, известной как "Мастерская Минсалим". Его работы выставляются в музеях России и за рубежом, включая Государственный Русский музей и Государственный Исторический музей", - написал глава Тобольска Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

Минсалим Тимергазеев активно участвует в организации фестивалей "Чудотворцы" и "Тобольск — город мастеров". Работы участников представлены в музее Истории кости.

"Талантливый мастер, который бережно хранит и передаёт традиции, вдохновляя новое поколение художников. Его вклад в культуру России, в культуру человечества велик, горжусь, что человек такого масштаба живёт в Тобольске и мы имеем возможность общаться с легендой здесь и сейчас" - добавил глава города.