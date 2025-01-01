  • 28 января 202528.01.2025вторник
  • USD97,1320
    EUR102,7460
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер юго-восточный

Тобольский косторез Минсалим Тимергазеев отмечает 75-летие

Общество, 15:10 28 января 2025

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" (архив)) | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" (архив))

Почётный гражданин Тюменской области и Тобольска, косторез Минсалим Тимергазеев отмечает 75-летие 28 января. Его работы известны в России и за рубежом.

"С 1967 по 1984 год наш выдающийся земляк работал на Тобольской фабрике, затем посвятил себя преподаванию в Детской художественной школе. В 1991 году основал художественно-промышленную артель при Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, известной как "Мастерская Минсалим". Его работы выставляются в музеях России и за рубежом, включая Государственный Русский музей и Государственный Исторический музей", - написал глава Тобольска Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

Минсалим Тимергазеев активно участвует в организации фестивалей "Чудотворцы" и "Тобольск — город мастеров". Работы участников представлены в музее Истории кости.

"Талантливый мастер, который бережно хранит и передаёт традиции, вдохновляя новое поколение художников. Его вклад в культуру России, в культуру человечества велик, горжусь, что человек такого масштаба живёт в Тобольске и мы имеем возможность общаться с легендой здесь и сейчас" - добавил глава города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# косторез , Минсалим Тимергазеев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 28.01.2025Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса "Заветный" в Тюмени
16:38 28.01.2025Почти три четверти жителей Тюменской области удовлетворены качеством дорог
16:27 28.01.2025Эксперт отметила приверженность Тюменской области к обеспечению качественного образования для детей
16:05 28.01.2025Семьям героев СВО посвятят отдельную номинацию фотоконкурса имени Александра Ефремова