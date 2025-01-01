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Пианистка Зарина Шиманская выступит с Тюменским филармоническим оркестром

Общество, 08:13 30 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пианистка Зарина Шиманская выступит с Тюменским филармоническим оркестром в рамках проекта "ТФО и приглашенные солисты" 8 февраля. Художественный руководитель и главный дирижёр – Юрий Медяник, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Зарина Шиманская в семь лет начала обучаться игре на фортепиано и композиции. В одиннадцать лет получила стипендию Филармонического общества Санкт-Петербурга, что позволило ей выступать в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии, Русском музее, Тронном зале Большого дворца в Петергофе.

Окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, аспирантуру консерватории и магистратуру Гамбургской высшей школы музыки и театра.

Лауреат конкурса "Виртуозы XXI века" в Москве (1999), Международного конкурса пианистов им. Джузеппе Терраччано в Джиффони-Сеи-Казали (Италия, 2009) и конкурса IBLA Grand Prize в Рагузе (Италия, 2017).

Участвовала в мастер-классах Арье Варди, Алексея Любимова, Леонида Брумберга, Стивена Ковачевича, Александра Торадзе и Леонидаса Кавакоса.

В программе концерта в Тюменской филармонии: В. Воронов Концерт для фортепиано с оркестром; И. Холопов "Урок" Фантазия для симфонического оркестра по мотивам драмы Эжена Ионеско; Д. Шостакович Симфония № 12.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Возрастное ограничение: 12+.

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# Тюменский филармонический оркестр

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